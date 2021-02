Sampdoria, la sconfitta con l’Atalanta non è solo colpa del turnover

Genova. Inserire tre giocatori con pochi minuti nelle gambe dal primo minuto per preservare i “pezzi da novanta” in vista del derby non è stato proprio un segnale da “giochiamocela per vincere”. Il problema è che la Sampdoria, quando ha provato a invertire la rotta della gara, già orientata a favore dell’Atalanta, non è stata in grado di cambiare marcia, anzi: l’Atalanta ha segnato lo 0-2. Un atteggiamento preoccupante quello visto nella ripresa.

La formazione iniziale di Claudio Ranieri ha sorpreso parecchio: un turnover con La Gumina titolare dopo che l’attaccante nelle ultime tre partite non era neanche stato convocato e aveva faticato a trovare spazio anche in precedenza: solo un minuto contro l’Inter e poi tutta panchina. Spazio anche per Valerio Verre proprio alle spalle di La Gumina e a Ferrari, che non gioca dal 19 dicembre 2020, a fare il centrale accanto a Yoshida.

... » Leggi tutto