Trenino di Casella, una settimana di stop per lavori di manutenzione della linea

Genova. Il servizio della Ferrovia Genova Casella, da lunedì 1° a venerdì 5 marzo, verrà svolto interamente con il bus sostitutivo. La variazione al servizio è necessaria per poter effettuare diversi interventi programmati lungo la linea inerenti il miglioramento funzionale dell’impianto.

In particolare sono previste le seguenti attività: avanzamento dei lavori al deposito di Casella, compresa la nuova officina per la manutenzione dei rotabili; prosecuzione dei lavori di rinnovamento dell’armamento in diverse tratte della linea compresa tra Campi e Genova; attività di sondaggio sui ponti, anche con l’ausilio di un treno cantiere appositamente attrezzato; taglio di alberi a ridosso del tracciato ferroviario.

