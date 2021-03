Albenga, il sindaco Tomatis: “Enorme visibilità grazie alla mountain bike”

Albenga. Grande successo per la dodicesima edizione dell’XCO Coppa Città di Albenga che a Campochiesa ha aperto ufficialmente la stagione nazionale della mountain bike.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Dopo due giornate di gara che hanno visto partecipare, sabato i più forti atleti del mondo compreso il campione del mondo in carica e domenica centinaia di giovani atleti di altissimo livello, possiamo dire che grazie alla collaborazione di tutti e all’altissima competenza di Ucla 1991 che ha organizzato l’evento la gara si è svolta come meglio non si poteva sperare”.

