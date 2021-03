Albenga, turnover per il personale del Comune: entro fine anno 15 dipendenti in pensione

Albenga. Turnover per il personale del Comune di Albenga. Da qui a fine anno andranno in pensione 15 dipendenti comunali tra essi anche alcuni funzionari.

Nei giorni scorsi in particolare è stato l’ultimo giorno di lavoro per Angela Elena funzionario responsabile dell’ufficio turismo. Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Prossimamente andranno in pensione diversi dipendenti comunali e, tra essi, alcuni funzionari. A loro vanno i ringraziamenti di tutta l’Amministrazione e di quelle che ci hanno preceduto.

