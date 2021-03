Anna Del Vigo confermata alla presidenza del Comitato ligure della Federvolley

Genova. L’assemblea regionale delle società pallavoliste della Liguria ha eletto Anna Del Vigo quale presidente per il prossimo quadriennio del Comitato ligure della Federvolley. Una conferma per Del Vigo che, grazie al 78% dei voti, ha superato lo sfidante Giorgio Parodi.

Nuovi consiglieri sono stati eletti Renzo Grippino (Pallavolo San Giovanni Spezia), Flavio Federici (Moneglia-Villaggio), Sabrina Grassi (Cus Genova), Alessandro Cartasso (Santa Sabina), Daniele Lavagna (Beach) e Luigi Morganella (Nuova LPS). Confermati i revisori dei conti Rossalba Cucchia e Michele Gay.

