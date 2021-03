Coronavirus, 309 nuovi casi in Liguria: i ricoveri salgono ancora. Quasi 5mila persone in isolamento domestico

Genova. Sono 309 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su un totale di 3.398 tamponi molecolari e 1.403 test rapidi antigenici. Sono i dati del bollettino emesso dalla Regione. Ancora in aumento degli ospedalizzati, 19 in più rispetto a ieri, in tutto 571 con 54 pazienti in terapia intensiva, due in più di ieri Si registrano altri 6 deceduti.

Si registrano 159 nuovi contagi in provincia di Genova, di cui 153 in Asl 3. Segue Savona con 104, poi Imperia con 23 nuovi positivi e La Spezia con 23.

