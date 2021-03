Covid, la variante inglese irrompe negli asili e nelle scuole: misure preventive

Ponente. La variante inglese del Covid comincia a preoccupare per la sua diffusione in asili e scuole del savonese. Negli ultimi giorni e settimane si sono registrati i primi casi accertati, che hanno costretto a chiusure e quarantene preventive, misure adottate secondo i protocolli sanitari previsti.

L’Alberghiero di Alassio ha ripreso l’attività solo oggi, dopo che nella settimana precedente era stata disposta la Dad per un caso riconducibile alla variante inglese che ha riguardato una ragazza dell’istituto superiore alassino. Non appena è stata rilevata la positività della studentessa sono state messe in atto le azioni preventive da parte della Asl 2 e del coordinamento della scuola superiore.

