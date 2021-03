Covid, Mara Lorenzi (Civicamente Bordighera): «Perché ancora tanti contagi un anno dopo?»

Bordighera. «Tutti vogliamo pensare di essere arrivati all’ultimo miglio nel tunnel della pandemia. L’efficacia dei vaccini è una promessa realistica che si uscirà dal tunnel, ma quest’ultimo miglio sarà piuttosto lungo per almeno 3 motivi: (i) i ritardi nella disponibilità e somministrazione dei vaccini; (ii) l’incompleta se non scarsa adesione dei cittadini al piano vaccinale, purtroppo anche negli ambienti sanitari, che ritarderà il raggiungimento di quel 65-70% di “immunità di gregge” che farebbe cessare o quasi la circolazione del virus; (iii) intanto l’emergere di varianti del virus che contagiano più facilmente e riducono l’efficacia dei vaccini in produzione.

