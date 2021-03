Liguria in zona gialla, Coldiretti: “Boccata d’ossigeno per bar, ristoranti, pizzerie, agriturismi ed ittiturismi”

Liguria. La Liguria rientra in zona gialla e con essa sono circa 13 mila i bar, ristoranti, pizzerie, agriturismi ed ittiturismi che da oggi, possono riaprire con il servizio al tavolo a pranzo per il milione e mezzo di persone residenti. Importante non abbassare la guardia, ma evitare future nuove chiusure che minano la sopravvivenza economica d’imprese che continuano a fare tutto il necessario per accogliere in sicurezza i propri clienti.

Nelle regioni gialle, a minore criticità, comunque le attività di ristorazione al tavolo sono consentite solo dalle 5 alle 180 con la possibilità della consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 della ristorazione con asporto. In realtà lo stop and go delle ordinanze per le aperture e le limitazioni presenti, in molti casi creano ostacoli alla programmazione delle attività che si fondono su acquisto e vendita di prodotti deperibili.

... » Leggi tutto