Pagamenti delle imprese nell’era Covid, il savonese al 56° posto in Italia

Liguria. In base allo Studio Pagamenti di Cribis (società nei servizi per la gestione del credito commerciale e lo sviluppo del business in Italia e all’estero) aggiornato al 31 dicembre 2020, la Liguria, con il 29,9% di imprese che pagano alla scadenza i propri fornitori, è all’11° posto della classifica italiana.

Aumentano i ritardi gravi: nel 2019 le imprese che effettuavano i pagamenti con ritardi superiori ai 30 giorni erano il 9,8%, nel 2020 sono passate al 12,6%, con una variazione di poco inferiore al 30% (28,6%).

