Riaprono i musei nel savonese tra restyling e grandi progetti per mostre future: “Siamo felici di ripartire”

Provincia. In zona gialla via libera all’apertura dei musei anche nel savonese. A far da apripista sono il museo della Ceramica e la Pinacoteca di Savona che riaprono le proprie sale giovedì 4 marzo, con ingresso gratuito, per il momento fino al 5 marzo. Ci sono buone possibilità però che la gratuità possa essere estesa.

“La scorsa apertura in zona gialla abbiamo avuto un buon afflusso di persone che si sono recate al museo per scoprire le nostre collezioni negli ambienti della Pinacoteca e del Museo della Ceramica – commentano dal Museo d’Arte Gavotti di Savona -. Con la zona gialla saranno nuovamente visitabili entrambi”. Ad accogliere i visitatori infatti saranno le opere permanenti nel mondo della storia ceramica della città con vasi bianco e blu, ma anche l’allestimento contemporaneo “Bando per artisti” con la collaborazione di Lions.

