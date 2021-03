Sanremo, donna ubriaca al volante semina il panico in corso Marconi

Sanremo. Una donna italiana in evidente stato di alterazione, probabilmente dovuta all’abuso di alcol, ha causato un incidente in corso Marconi, a Sanremo. Stando a quanto riferito da testimoni oculari, la donna è uscita da un supermercato della zona visibilmente ubriaca ma, nonostante questo, ha guidato la sua Fiat Cinquecento per poi fermarsi in mezzo alla strada, sul rettilineo di corso Marconi, prima di rimettersi alla guida e scontrarsi contro un’auto, condotta da una giovane che viaggiava insieme ad alcuni amici, di fronte all’Hotel Napoleon. L’impatto è stato talmente forte che la Cinquecento ha fatto testacoda e si è fermata in mezzo alla carreggiata.

... » Leggi tutto