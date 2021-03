Serie D: giornata negativa per le genovesi

Turno amaro il 23° per le genovesi impegnate in Serie D che devono ingoiare l’amaro boccone della sconfitta. Si illudono i Corsari contro una delle pretendenti alla promozione, il Pont Donnaz Hone Arnad che partono forte, colpiscono una traversa con Selvatico e poi trovano il momentaneo vantaggio grazie a capitan Pane che insacca al quarto d’ora sugli sviluppi di un corner.

Al 30° i valdostani pareggiano con Varvelli, ma al 38° tornano avanti i locali con un calcio di punizione di Selvatico che finalmente può esultare. I rossoblù rientrano nella ripresa con un gol di vantaggio, ma la compagine alpina dimostra come mai si trova nelle prime prime posizioni (con gli stessi punti dei Corsari alla vigilia, ma con una gara in meno) e trovano il nuovo pari ancora con Varvelli al 73°. Il Sestri trema, ma sembra reggere l’urto degli ospiti in cerca del gol partita. Solo all’88° arriva la stoccata di Lauria che di testa supera tutti e insacca il decisivo e beffardo gol del 2-3.

