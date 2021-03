Titanio del Beigua, migliaia di firme per tutelare il parco: “Fermate le ricerche”

Genova. E’ stata lanciata nelle scorse ore, e nel giro di pochissimo ha già raccolto quasi seimila firme di adesione: è la petizione in line per la difesa del Parco del Beigua dalla possibilità di aprire nell’area una cava o una miniera per l’estrazione di Titanio, presente in abbondanza tra le rocce del comprensorio montuoso tra Genova e Savona.

A lanciare la raccolta firme diverse associazioni liguri unite per la difesa del Parco del Beigua, il più grande della Liguria e considerato uno dei più caratteristici e importanti d’Europa dal punto di vista geologico e naturistico, tanto da essere diventato nel 2015 Geopark Unesco. La petizione è rivolta al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, responsabile, secondo le associazioni, insieme alla sua giunta, del via libera alla ricognizione geologica delle Compagnia Europea del Titanio, che nei prossimi tre anni cercherà di dare una dimensione al giacimento del prezioso metallo.

... » Leggi tutto