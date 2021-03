Trapianto di rene senza sangue su un 15enne al San Martino di Genova

Genova. Angelo, quindici anni, di Torre del Greco ora ha davanti a sé una vita più simile a quella dei suoi coetanei, fatta di gioie, scoperte e passioni. Ma più di un anno fa Angelo davanti a sé non aveva nulla di tutto questo: affetto da Granulomatosi di Wegener, per avere un futuro poteva sperare solo in un trapianto di rene, intervento complesso vista anche la sua giovane età e i bassi livelli di emoglobina causati dalla malattia: fino a 4 g/dl. Una complessità che non spaventava Angelo, che però aveva una richiesta inderogabile. Professando la religione dei testimoni di Geova, desiderava le migliori cure possibili, ma senza trasfusioni di sangue.

La chirurgia bloodless, cioè “senza sangue”, è ormai considerata un approccio terapeutico di eccellenza che fa parte del Patient Blood Management (PBM), protocollo raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Ministero della Salute italiano. L’equipe diretta dal professor Carmine Pecoraro all’ospedale Santo Bono di Napoli, dove Angelo è seguito, decide di far visitare il giovane paziente in un centro specializzato di Genova.

