Varigotti. A partire da Sabato scorso, 27 febbraio 2021, sono iniziati gli incontri di catechismo anche per i bimbi e i ragazzi della comunità Varigottese, in tutto dieci.

Quest’anno, per le difficoltà che ci sono imposte dall’emergenza sanitaria, si è deciso di farlo soltanto online per garantire maggior sicurezza per tutti.

... » Leggi tutto