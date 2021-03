Zona gialla, ad Albenga i bar provano (di nuovo) a ripartire: “Riapriamo senza entusiasmo, quasi rassegnati”

Albenga. Sono sfiancati dalle aperture e chiusure ad elastico e nonostante il ritorno in giallo appaiono un po’ depressi e privi di entusiasmo. Sanno che la riapertura potrebbe essere solo temporanea e le preoccupazioni per la tenuta economica delle loro attività sono tante.

Un po’ di ossigeno questa riapertura, ma non certo la salvezza definitiva.Uno dei titolari della Caffetteria di Via Trieste: “Aspettiamo i ristori, arrivano a gocce e lavorare con l’asporto è semplicemente tenere vivo il rapporto con la clientela, ma a livello economico non è sufficiente. Abbiamo i giorni contati se andiamo avanti così”.

