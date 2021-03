Genova. Riceviamo e pubblichiamo, con piacere, il componimento del famoso poeta Silvano Bortolazzi, cavaliere al merito della Repubblica Italiana per la poesia, già compreso nella Treccani per il suo lavoro poetico, che lo ha portato a ricevere svariate volte la candidatura al nobel per la letteratura.

Al cimitero di Camogli disperso in mare”

(Un pronipote che ha perduto la trisnonna)

... » Leggi tutto