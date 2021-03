Andrea Costa sottosegretario alla salute, Liguria Popolare lo “chiama” a Savona: “Presenteremo le esigenze degli operatori economici”

Savona. Matteo Marcenaro e Susanna Karunaratne, rispettivamente responsabile provinciale e cittadino di Savona di Liguria Popolare, hanno invitato il neo sottosegretario alla salute e presidente del partito Andrea Costa a visitare la città della Torretta.

“Dopo la cerimonia ufficiale di giuramento tenutasi ieri a Palazzo Chigi i nuovi sottosegretari hanno assunto il pieno esercizio delle proprie funzioni, tra questi anche il presidente di Liguria Popolare, Andrea Costa, divenuto sottosegretario alla salute – ricordano Marcenaro e Karunaratne – Per questo ieri in serata, abbiamo provveduto immediatamente a contattare il sottosegretario Costa per invitarlo ad una visita nella nostra città proprio per potersi confrontare con l’attuale situazione emergenziale e la sua gestione”.

... » Leggi tutto