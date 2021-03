Antimafia, Libera scrive a Regione Liguria: “No ad arretramenti sulla trasparenza”

Genova. “Appena due settimane fa siamo stati auditi dalla neonata Commissione Antimafia Regionale, ed in quella occasione abbiamo potuto apprezzare la volontà di ascolto da parte di tutti i Consiglieri. Al momento, però, questa disponibilità sembra non essere seguita da atti che vanno nella stessa direzione. Spiace constatare come, proprio in questa ultima settimana, siano state prese due decisioni che ci preoccupano”.

Questo il comunicato stampa di Libera Liguria, indirizzato a Regione Liguria, in risposta a due provvedimenti presi in questi giorni: “Da un lato la decisione della Giunta di chiudere l’esperienza dell’Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita, che svolgeva anche le funzioni attribuite dalla legge 7/2012 all’Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, dall’altro la bocciatura di un emendamento che mirava a rendere protagonista proprio la Commissione Antimafia prevedendone un ruolo consultivo nei confronti della Giunta, nell’ambito delle misure da adottare per garantire la legalità e la trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR”.

