Bivacca ubriaco in strada dopo il coprifuoco ma deve scontare 4 anni di carcere: arrestato

Genova. Era con altri 4, tutti palesemente ubriachi alla fermata dell`autobus di via Fanti d’Italia a Principe intento erano intente a bere birra e le volanti che stavano facendo un controlli li hanno tutti sanzionati per ubriachezza e per inosservanza della normativa anticovid.

I successivi controlli hanno permesso di scoprire che il 34enne, nonostante avesse esibito una tessera sanitaria intestata ad un altro, era un pluripregiudicato destinatario di un ordine di carcerazione per l’espiazione di 4 anni e 1 mese di carcere.

