Coronavirus, al San Martino risultati positivi 127 sanitari dall’inizio delle vaccinazioni

Genova. Dall’inizio della campagna di vaccinazione in Liguria, iniziata simbolicamente con il vaccine day del 27 dicembre, sono stati 127 i casi di coronavirus registrati tra il personale sanitario dell’ospedale San Martino di Genova. A riferirlo è Giancarlo Icardi, direttore dell’unità operativa di igiene del policlinico e membro della task force regionale per l’emergenza Covid.

Il dato più rilevante, però, non è il numero di contagiati, come spiega lo stesso Icardi: “Di questi 127 positivi solamente due persone risultavano già pienamente vaccinate. Tutti gli altri 125 avevano ricevuto la prima dose da meno di tre giorni oppure non erano stati ancora vaccinati, o per scelta o perché ancora non era arrivato il loro turno. Questo ci offre un’indicazione importante sull’efficacia del vaccino“.

