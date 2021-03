Coronavirus, Muzio (Fi-Lp): «Vaccinare quanto prima persone con disabilità psichica»

Genova. «Occorre garantire quanto prima alle persone con disabilità psichica e a coloro che se ne prendono cura la somministrazione del vaccino anti-Covid. In consiglio regionale abbiamo approvato all’unanimità lo scorso 12 gennaio un ordine del giorno dedicato ai pazienti e agli operatori dei servizi residenziali e diurni per disabili, anche psichiatrici, ma credo sia necessario includere nel Piano regionale di vaccinazione tutte le persone che si trovano in questa condizione e chi le accudisce».

... » Leggi tutto