Covid, Muzio (Fi-Lp): “Vaccinare quanto prima le persone con disabilità psichica”

Regione. “Occorre garantire quanto prima alle persone con disabilità psichica e a coloro che se ne prendono cura la somministrazione del vaccino anti-Covid. In Consiglio Regionale abbiamo approvato all’unanimità lo scorso 12 gennaio un ordine del giorno dedicato ai pazienti e agli operatori dei servizi residenziali e diurni per disabili, anche psichiatrici, ma credo sia necessario includere nel Piano regionale di vaccinazione tutte le persone che si trovano in questa condizione e chi le accudisce”. E’ quanto chiede Claudio Muzio, consigliere regionale capogruppo di Forza Italia-Liguria Popolare, con una interrogazione a risposta immediata depositata stamane.

“La pandemia e le misure restrittive adottate ai fini del suo contenimento – prosegue – hanno comportato, per coloro che sono colpiti da disabilità psichica, un isolamento pressoché totale, con l’allontanamento dalla loro rete sociale e l’interruzione dei percorsi di riabilitazione e di inclusione. Tutto ciò ha avuto pesanti conseguenze anche per le famiglie che si trovano ad accudire queste persone”.

