Cus Genova sconfitto a Santo Stefano Magra: netto il 3-0

Genova. Prima sconfitta piena per il Cus Genova nel campionato di pallavolo maschile di Serie B. La squadra di Mancini ha infatti ceduto in tre set contro il Zephir Valdimagra volley. Dopo quattro tie break, ecco il primo 0 nello score in classifica per la squadra universitaria genovese.

Netta la sconfitta dei biancorossi, che a Santo Stefano Magra non ha certo mostrato le sue migliori qualità. Mancini ha presentato in campo Marco Cassone al palleggio, Sergio Poggio opposto, Federico Donati e Mattia DellaRosa schiacciatori, Paolo Alloisio e Paolo Volpe centrali, Paolo Alessandrini libero.

