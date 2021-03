Distretto2 di Sanremo in zona arancione, parla il sindaco Biancheri: «E’ un’agonia, c’erano buone aspettative per il Festival»

Sanremo. «Due cambi di colore in appena quattro giorni è una cosa davvero difficile da capire. Per i ristoratori così è un’agonia», è il commento del sindaco Alberto Biancheri al provvedimento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che ha decretato il rientro in fascia arancione anche per il distretto sanremese a partire da giovedì prossimo, comportando la chiusura anche a pranzo per bar e ristoranti e la chiusura delle scuole fino al prossimo 14 marzo.

... » Leggi tutto