Ex Aura e l’asilo a pochi metri, la lettera aperta dei genitori: “Via i bambini dal cantiere”

Genova. Spostare i bambini dell’asilo, e farlo in fretta, per metterli al riparo dalle poveri e dai rumori del cantiere. Parliamo della scuola di infanzia di via del Commercio di Nervi, che da settimane sta letteralmente condividendo luce e aria con il cantiere di demolizione dell’edificio dell’ex Aura.

Su queste pagine avevamo già raccolto l’appello dei genitori preoccupati per la bonifica in corso delle componenti in amianto a pochi metri dagli spazi dell’asilo, ma ora la protesta si allarga: in queste ore è stata diffusa una lettera aperta, firmata dal Consiglio Direttivo del Comitato Genitori Quinto Nervi e dai Rappresentanti dei genitori del Consiglio d’Istituto del Comprensivo Quinto Nervi, che rinnova l’appello, in previsione dell’arrivo delle ruspe vere e proprie.

