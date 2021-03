Festival di Sanremo, Gaudiano: «“Polvere da sparo” è dedicata a mio papà»

Sanremo. «“Polvere da sparo” è dedicata a mio papà, scomparso due anni fa. E’ stata la canzone con cui ho esorcizzato il lutto, ma tutt’oggi è una ferita aperta. E’ stato lui ad iniziarmi alla musica, regalandomi una chitarra per il quindicesimo compleanno. Lo ringrazio per la capacità che ha avuto di indirizzarmi verso i miei sogni» – dice Gaudiano, classe ’91, parlando del brano in gara tra le Nuove Proposte della 71esima edizione del Festival di Sanremo.

... » Leggi tutto