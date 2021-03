Festival di Sanremo, il carrello anti-Covid con il mazzo di fiori per le donne in gara

Sanremo. Alla giovane Elena Faggi, in gara con la sua “Che ne so” nella categoria Nuove Proposte, è spettato il primo mazzo di fiori trasportati sul carrello anti contagio spinto da Fiorello. «Nessuno lo può toccare, solo tu: è scritto nelle 75 pagine di protocollo», ha detto Amadeus. «Nessuno ha toccato questi fiori – gli ha fatto da spalla l’amico Fiorello – In realtà non si sa neanche chi li abbia messi lì».

