Genova City Pass, 15 euro per trasporto pubblico e ingresso ai musei per 24 ore

Genova. Il turismo a Genova resiste e si rilancia. Dal prossimo weekend, con la riapertura di musei e strutture turistiche a seguito del passaggio in zona gialla, l’offerta turistica si arricchisce del City Pass 24 ore – “Cogli l’Attimo”. Basteranno 15 euro per potersi muovere liberamente in città personalizzando esperienze di viaggio e di visita che, a seconda delle proprie preferenze, consentirà un risparmio complessivo sino al 50 per cento.

Il Genova City Pass 24 Ore – “Cogli l’Attimo” comprende il completo e gratuito utilizzo della rete urbana di trasporto pubblico integrato Amt e Trenitalia; la scelta di un’esperienza culture and heritage tra la mostra “Michelangelo: divino artista” allestita a Palazzo Ducale prorogata sino al 2 maggio, la visita di Palazzo Bianco, quella a Castello d’Albertis-Museo delle Culture del Mondo o la salita alle Torri della Cattedrale di San Lorenzo; e un’esperienza di edutainment e turismo all’aria aperta che prevede l’ingresso al Galata Museo del Mare che è il più grande museo marittimo del Mediterraneo, la visita alla Lanterna o la scoperta di Villa Durazzo Pallavicini di Pegli il cui rinomato parco storico è ora colorato dalla fioritura del camelieto più antico d’Italia.

... » Leggi tutto