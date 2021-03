Ipotesi Esselunga a Savona, i negozianti della città: “Follia, così spariranno i negozi di quartiere”

Savona. “Savona è una città in ginocchio, ha più supermercati che abitanti. A ogni angolo di strada se ne trova uno. Continuando di questo passo arriveremo a trovarci senza negozi di quartiere, con le strade buie dopo una certa ora e ci incontreremo tutti nei grandi centri. E’ una follia“.

E’ questa la reazione dei titolari di alcuni esercizi commerciali che esistono ormai da decenni nella città della Torretta. Tutti i commercianti intervistati sono preoccupati per la prospettiva futura: la possibilità di costruire un nuovo supermercato a Savona. In particolare, è in previsione la riqualificazione delle aree Binario Blu (la zona compresa tra il tribunale di Savona e il torrente Letimbro) e una delle possibili soluzioni, secondo gli ultimi rumor, potrebbe essere proprio l’approdo di Esselunga. Infatti, a fine gennaio i responsabili della società Binario Blu avevano incontrato gli imprenditori del noto marchio lombardo per approfondire le loro intenzioni.

