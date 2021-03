Regione, 550mila euro per sottomisure agricole e forestali Natura 2000

Genova. La Giunta Regionale ha approvato oggi, su proposta del vice presidente e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, l’apertura del bando 2021 per la presentazione di domande sulle sottomisure 12.1 e 12.2, rispettivamente indennità compensative a superficie per le aree agricole e per le aree forestali Natura 2000 del PSR 2014-2020.

“L’applicazione è prevista per i pascoli – spiega il vice presidente Alessandro Piana – e per il taglio boschi con premio di 80 euro/ha sulla 12.1 per il minor carico di bestiame possibile; di 325 euro/ha per le superfici al taglio tra 2 e 10 ettari e di 260 euro/ha per le eventuali superfici al taglio eccedenti i 10 ettari sulla sottomisura 12.2”, aggiune.

