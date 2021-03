Regione, modificato il sistema degli acquisti di forniture e servizi, Bozzano: “Meno burocrazia per un governo del fare”

Regione. In consiglio regionale è stato approvato il disegno di legge numero 57 riguardante la “Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture, di servizi e dell’affidamento di lavori pubblici”.

Secondo il consigliere regionale di Cambiamo, Alessandro Bozzano, si tratta di “un emendamento studiato per semplificare e soprattutto velocizzare il sistema degli appalti, in particolare dei grossi contratti pubblici che troppo spesso sono rallentati nell’iter da una normativa pesante che rallenta la macchina. Spiace che parte della minoranza non abbia compreso l’importanza e l’utilità di tale provvedimento, per il quale mi sento di ringraziare gli uffici regionali competenti che nel redigerlo hanno invece dimostrato la capacità di cogliere le deficienze del sistema. Certi temi non dovrebbero avere colore politico”.

