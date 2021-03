Sanremo, Irama negativo al tampone molecolare: sarà sul palco dell’Ariston

Sanremo. Irama sarà sul palco dell’Ariston. Il giovane cantante, tra i ventisei big in gara al Festival di Sanremo, è infatti risultato negativo al tampone molecolare per il Covid, il cui risultato è arrivato nel tardo pomeriggio. Il test è stato effettuato dopo che uno dei componenti del suo staff era risultato positivo. In attesa del responso, la Rai aveva deciso di spostare a domani la sua esibizione prevista per questa sera.

