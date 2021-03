Sanremo, «ristori in ritardo e bloccati»: il grido di dolore di un musicista

Sanremo. Un musicista ci scrive per rendere pubblica la sua lettera che illustra la situazione in cui si trovano i professionisti della musica a causa della pandemia e delle restrizioni Covid: «Sono musicista e insegnante professionista ex sanremese. Dico ex perché il paradosso inizia dalla città che mi ha visto nascere, ma non mi ha fatto crescere. E voglio specificare professionista, sì, perché la musica è il bene di tutti, ma non per tutti ne è il bene vitale. Tratterò di argomenti del mondo musicale ma senza usare le solite stufose utopie. Le restrizioni imposte dal Covid, hanno spremuto il succo amaro della musica svolta come professione: una pozzanghera di incapacità, incomprensione, ingiustizie morali e materiali. Cornuti e mazziati dall’INPS, ma anche da cooperative che gestiscono il tuo lavoro e si ritrovano incapaci di difendere i tuoi diritti.

