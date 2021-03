Finale Ligure. È stata decisamente straordinaria per i colori del Tennis Club Finale la prima tappa del circuito ligure Slam by Head di La Spezia, che vedeva al via più di 230 ragazzi.

I giovani atleti finalesi hanno regalato al loro team cinque vittorie e tre finali, dominando le categorie 10 maschile, 10 femminile, 12 femminile, 12 maschile ed a sorpresa anche la 14 femminile.

