Trofeo Laigueglia, come cambiano gli orari dei bus

Laigueglia. Tpl Linea rende noto che, in conseguenza dello svolgimento della manifestazione ciclistica “Trofeo Laigueglia”, in programma domani, mercoledì 3 marzo, potranno verificarsi variazioni al servizio di trasporto pubblico locale per il transito della competizione sportiva.

Le possibili modifiche riguardano la tratta compresa tra Ceriale ed Andora e nel relativo entroterra, nel periodo compreso tra le 10.30 circa e le 17 circa.

