Ventimiglia, venti stranieri riammessi in Francia. Controllate oltre mille persone

Ventimiglia. La Polizia Ferroviaria di Ventimiglia, impegnata quotidianamente nei controlli all’interno della locale stazione ferroviaria, nelle ultime settimane ha intensificato le verifiche ai convogli ferroviari provenienti dalla Francia o diretti verso il suolo francese, in ottemperanza anche alle disposizioni emanate dal Questore di Imperia.

I servizi predisposti hanno permesso di intercettare, nel mese di febbraio, 20 cittadini stranieri che, non avendo titolo per rientrare in Italia, sono stati accompagnati, in collaborazione con il Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia, al valico di Ponte San Luigi per la riammissione immediata in Francia.

... » Leggi tutto