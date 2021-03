“Album dei ricordi blucerchiati”: Ramón ‘Cisco’ Loiácono, “el tanguero

Genova. El tanguero, Francisco Ramón Loiácono, arriva alla Samp nell’estate del ’64, quasi a fine carriera (ancorché non ancora trentenne), ma le aspettative dei tifosi blucerchiati di allora sono notevoli, visto che assieme a lui sbarca a Genova Angelo Benedicto Sormani, il Pelé bianco.

Sono una coppia, che fino a due anni prima ha vestito con onore la maglia azzurra, prima dell’ostracismo arrivato nei confronti di tutti gli “oriundi”, dopo la “battaglia di Santiago” e l’eliminazione dai Mondiali del Cile, analogamente a quanto era avvenuto quattro anni prima per la mancata qualificazione a quelli svedesi, ad opera dell’Irlanda del Nord. Dopo quel lustro, vengono immolati, sull’altare dell’opinione pubblica, un numero smisurato di grandi campioni, che avevano rinunciato al maglia del paese in cui erano nati, per venire a difendere quella azzurra, come successe ai due sampdoriani prima citati, ma anche al altri, fra i quali ricordiamo a memoria José Alfafini, Valentin Angelillo, Dino Da Costa, Eddie Firmani, Alcides Ghiggia, Humberto Maschio, Miguel Montuori, Juan Schiaffino, Omar Sivori…

