Atletica, il CUS Genova porta a casa due medaglie “nazionali” e due “regionali”

Ottimo bilancio per il CUS Genova alle finali dei Campionati Italiani Invernali di lanci lunghi a Molfetta. Due medaglie di bronzo per Ilaria Marasso e Davide Costa (foto), guidati da Valter Superina, ed entrambe ottenute nel lancio del martello categoria under 20.

Marasso è stata capace di conquistare il podio grazie a un ultimo lancio di 50,95 metri. Costa, dal canto suo, ha ottenuto il terzo posto con la misura di 64,60 m nonostante un improvviso infortunio che ne ha influenzato la prestazione. Buona prestazione a Molfetta anche di Sofia Intili, allenata da Francesco Caciuttolo e settima nel lancio del giavellotto con la misura di 36,38 m.

