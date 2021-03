Bilancio comunale, emendamento ironico di Chiamami Genova sui supermercati e la giunta cade nella trappola

Genova. E sì che il consigliere di Chiamami Genova, Paolo Putti, lo aveva detto chiaramente: “Per questo emendamento ho giocato sull’ironia”. Ma ci sta che nella seduta fiume sulla discussione del bilancio di previsione, tra centinaia di ordini del giorno e documenti, arrivi la svista. E così il vicesindaco e assessore al Bilancio Pietro Piciocchi, per usare un’espressione dello stesso presidente del consiglio comunale Federico Bertorello, è “caduto nella trappola”.

Putti, presentando un emendamento, il 10, alla parte del bilancio di previsioni in cui si parla di Obiettivo operativo sul commercio, chiede di inserire l’espressione “sostenere il commercio di quartiere e di vicinato favorendo la concorrenza sfrenata tra grande e media distribuzione”. Una richiesta che chiaramente sottolinea la critica nei confronti della politica dell’amministrazione di centrodestra a favore dell’insediamento della grande distribuzione organizzata. In particolare della recente delibera di variazione al Puc per consentire l’arrivo di un supermercato Esselunga a San Benigno.

