Chiedevano mutui con documenti falsi, truffa per oltre 1,3 milioni nel ponente ligure: 7 i denunciati

Alassio. Si presentavano come dirigenti medici e funzionari di enti territoriali piemontesi per chiedere mutui a nome di persone in difficoltà, in cambio di una misera remunerazione. Ma con documenti falsi riuscivano a truffare gli istituti di credito del ponente ligure, riuscendo a farsi erogare oltre 1,3 milioni di euro.

I sette truffatori, originari di Torino, sono stati scoperti dal comando provinciale della guardia di finanza di Savona e sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Savona per i reati di truffa, sostituzione di persona e falso in atto pubblico, commessi tra il 2018 ed il 2020.

... » Leggi tutto