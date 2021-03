Sanremo. Dopo essersi sottoposti a tampone molecolare, è stata confermata la positività al Covid-19 di due membri dello staff di Irama. Il cantante, che avrebbe dovuto esibirsi questa sera al 71° Festival di Sanremo con il brano “La genesi del tuo colore“, si trova ora in quarantena, in quanto, nonostante risulti attualmente negativo, potrebbe sviluppare i sintomi in seguito.

