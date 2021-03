Corso Torino, la pista ciclabile della discordia è stata cancellata nel giro di una notte

Genova. È stata cancellata nel giro di una notte la pista ciclabile della discordia nel controviale di corso Torino, tracciata per un breve tratto negli scorsi giorni e finita subito al centro di una bufera iniziata sui social e proseguita tra Palazzo Tursi e gli uffici di Aster. Una striscia nera adesso copre la vernice rossa che era stata stesa sulla carreggiata laterale all’altezza di piazza Savonarola, in direzione mare.

“Colpa mia, mi scuso con tutti”, aveva tagliato corto ieri il mobility manager Enrico Musso dopo aver spiegato a Genova24 che per quel tratto le indicazioni erano diverse: niente bike lane colorata sull’asfalto ma solo pittogrammi a forma di bici e cerchi col numero 30 per ricordare quello che è il limite di velocità nel controviale, più segnaletica verticale di supporto. Insomma, non un percorso studiato apposta per le bici ma un invito a percorrere una corsia a velocità ridotta per poi ricongiungersi ai percorsi realizzati nella zona della Foce e di corso Italia.

