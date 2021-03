Enoteca pubblica regionale sbarca su Clubhouse nella room di Roberta Garibaldi

Genova. Ieri sera il battesimo su Clubhouse per Enoteca pubblica regionale, invitata da Roberta Garibaldi la nota esperta di turismo enogastronomico, per commentare i numeri di un fenomeno con dati in crescita. L’ultimo rapporto sul turismo enogastronomico, relativo all’anno precedente al Covid, confermano che il vino e il territorio restano un importante fattore di attrazione turistica: 56% degli italiani in viaggio aveva visitato negli ultimi tre anni un’azienda vitivinicola e il 44% partecipato a un evento a tema. Dati che derivano da un trend in crescita, se si raffrontano con quelli degli anni precedenti. La ricerca traccia poi il profilo dell’enoturista.

Dietro ogni prodotto di qualità certificata ci sono l’uomo e il territorio. Indissolubili e necessari, tutti da scoprire: soprattutto in una realtà come la Liguria, dove il paesaggio e le produzioni sono multiformi, come il clima e i panorami. L’unicità della Liguria, del resto è questione naturale: quanti altri luoghi al mondo hanno in pochi chilometri lineari spiagge sabbiose e montagne alpine? Lo stesso fil-rouge, la stessa varietà incredibile la possiamo incontrare anche nelle produzioni agro alimentari, nell’enologia, nelle certificazioni europee. E tutta questa meraviglia, questa tavolozza di sensazioni e di esperienze sono il nucleo e la forza di quel marketing turistico territoriale che rende la Liguria una meta unica per il turista gourmet o semplicemente desideroso di assaporare qualcosa di unico.

