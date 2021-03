Genoa-Sampdoria, derby senza vincitori: il pareggio è il risultato giusto

Genova. Un punto per uno non fa male a nessuno e il risultato può considerarsi giusto, ma nella bilancia di questo derby fra Genoa e Sampdoria forse sono proprio i blucerchiati a tirare un sospiro di sollievo: hanno raddrizzato il risultato a loro sfavore in una situazione di partenza estremamente precaria. Un 1-1 che comunque sembra quasi un miracolo, alla luce delle scarse occasioni.

Con il senno di poi da un lato Ballardini ha mostrato di aver ragione risparmiando Zappacosta nella partita contro l’Inter (lui l’autore del gol e il migliore in campo dei rossoblù), dall’altro ciò che è accaduto alla Sampdoria nelle ultime 24 ore fa capire che tanta pretattica, in epoca Covid, è forse inutile: che non sarebbe stato un derby tranquillo per i blucerchiati si era visto già nel pre-partita: formazione rivoluzionata per la Sampdoria che ha tenuto precauzionalmente in isolamento Thorsby, Damsgaard e Askildsen. Voci di corridoio parlavano di sintomi influenzali comparsi in giornata.

