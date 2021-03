Genova, il “libro blu” souvenir per chi si sposa in Comune: ma non per le unioni civili

Genova. “Forse non tutti sanno che” a chi si sposa in Comune a Genova, con rito civile, l’amministrazione regala un libretto souvenir con i nomi degli sposi e alcune fotografie dei palazzi di Strada Nuova. Ma attenzione, il “libro blu” non è destinato a tutti ma solo ai matrimoni tra uomo e donna. O meglio, non è riservato alle unioni civili.

Ad accendere i riflettori su quella che definisce “un’insopportabile disparità di trattamento” è il capogruppo del Pd Alessandro Terrile che ha provato a discutere del caso con un ordine del giorno nel consiglio comunale chiamato a votare il bilancio di previsione dell’ente. Questo perché gli uffici dei servizi civico hanno spiegato a Terrile che la scelta di non regalare il libro a tutti è dettata da “ragioni di bilancio”.

