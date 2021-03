Priamar, San Giacomo e Teatro Chiabrera tra gli interventi approvati in Giunta per Art Bonus

Savona. Nel complesso del Priamar, nel Teatro Chiabrera, nel complesso del San Giacomo, nel tempietto Boselli e nella pinacoteca civica: sono questi gli interventi individuati dalla giunta di Savona in occasione dell’approvazione dell’elenco dei progetti per la città di Savona sul portale Artbonus.gov.

Il decreto legge 31 maggio 2014 n.83, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n.106 ha introdotto “un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura Art Bonus”. Nel dettaglio, il decreto “introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito di imposta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della tutela del patrimonio culturale e per lo sviluppo della cultura e dello spettacolo, da recuperare in tre anni”.

... » Leggi tutto