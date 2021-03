Pro Recco, Ivović: “Ci aspettavamo una partita difficile, il Marsiglia è ben organizzato”

Recco. Sesta partita stagionale in Champions League e sesta vittoria per la Pro Recco, ma questa volta il successo è stato più faticoso. La squadra ligure si è imposta sul Marsiglia per 10 a 8.

Aleksandar Ivović commenta: “Ce lo aspettavamo, sinceramente, perché il Marsiglia è una squadra organizzata molto bene. Soprattutto dopo le prime due partite che abbiamo fatto qua, dove secondo me abbiamo espresso un gioco vicino alla perfezione, se così posso dire. Il Marsiglia non aveva niente da perdere; era veramente difficile giocare una partita di questo genere, però li abbiamo rimessi noi in gioco con qualche errore, soprattutto nel terzo periodo dove abbiamo sbagliato quasi tutti gli uomini in più che abbiamo avuto”.

