Ricerca oncologica, per l’ottavo anno consecutivo tornano le margherite per l’Airc

Liguria. La solidarietà e la ricerca non le spegne neanche la pandemia: fino al 25 aprile, per l’ottavo anno consecutivo, torna la ‘Margherita per Airc’, iniziativa sostenuta da AICG, FDAI e la Coldiretti con i suoi associati che forniranno il fiore diventato, ormai, simbolo della ricerca oncologica Italiana, la margherita bianca d’Albenga.

“Il mercato delle margherite è un mercato fondamentale per la nostra provincia – affermano il Presidente di Coldiretti Savona Marcello Grenna e il Direttore Provinciale Antonio Ciotta – che purtroppo la scorsa primavera ha subito una pesante battuta d’arresto a causa della pandemia. Ma, ciononostante, anche quest’anno le imprese non hanno fatto mancare, come sempre, il loro sostegno a tale iniziativa e siamo onorati che l’AIRC continui a scegliere questo fiore, al quale siamo particolarmente legati, per un fine così nobile.

